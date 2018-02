Familienvater spurlos verschwunden

„Wir haben mit der Suche begonnen“, so Lisa Schöfer, die mit ihrem Mann zwei entzückende Mäderl, 2 Jahre und gerade einmal eineinhalb Monat alt, hat. „Da haben wir auch sein Auto gefunden. An einer Bushaltestelle zwischen Stainz und Lannach abgestellt, mit dem Schlüssel im Schloss.“ Weitere Suchaktionen blieben nicht nur völlig erfolglos – sondern unerklärlicherweise gänzlich ohne Spur. „Ein ausgebildeter Hund hat nichts gefunden,“ so Lisa Schöfer. Auch die Suche durch Polizei und via Hubschrauber blieb ohne Erfolg.