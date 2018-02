Abgängige Frau (61) wurde tot aufgefunden

Die 61-jährige Frau war am Sonntag Abend gegen 19.30 Uhr aufgebrochen, um Bekannte zu besuchen. Dort kam sie aber nie an. Die Polizie Lienz befürchtete einen Unfall. Montag Abend wurde die Frau laut Polizei gegen 17.50 Uhr tot aufgefunden. Die Vermisste wurde etwa zehn Meter unterhalb eines Wanderweges in Nußdorf-Debant gefunden. Es wurden keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt.