„Geister-Auto“ steckte in Graben fest

Ungewöhnlicher Bergeeinsatz für die Feuerwehr Altmünster: Am Parkplatz eines metallverarbeitenden Betriebs machte sich das Auto einer Mitarbeiterin selbständig und rollte über eine Geländekante in einen wasserführenden Graben, kam auf einem Betonschacht zum Stillstand. Kurios: Die Lenkerin saß im Wagen, hatte in der Handtasche herumgewühlt, dabei übersehen, dass ihr Fahrzeug mit abgeschaltetem Motor und ausgekuppeltem Gang ins Rollen kam . . .