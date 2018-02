Enkel (22) erstickte seine Oma im Schlafzimmer

Verdächtiger im Haus festgenommen

Am Montag gegen 9 Uhr hatte eine Nachbarin, die mit Erika G. zum Einkaufen fahren wollte, Alarm geschlagen. Weil die 75-Jährige nicht auftauchte, rief die Frau die Polizei. Als diese beim Einfamilienhaus in der Privatstraße im Ortsteil Mantscha eintraf, lag die 78-Jährige tot in ihrem Bett, ohne offensichtliche Verletzungen. Die Tat an sich dürfte bereits gegen Mitternacht geschehen sein. Was genau zuvor und in den Stunden danach geschehen ist, ist noch unklar. Der 22-Jährige befand sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Beamten in der Wohnung und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wird seit Montagabend einvernommen.