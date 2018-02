Gewinnt sie für Salzburg den Film-Oscar?

In der deutsch-englischen Koproduktion nach dem Kinderbuch von Roald Dahl treffen bekannte Märchenfiguren aufeinander. Schneewittchen, Rotkäppchen, der böse Wolf und der König tauchen in einer modernen Umgebung wieder auf.

„Ich hasse Rotkäppchen“, sagt der böse Wolf im Film. Dieses freundet sich mit Schneewittchen an, das von einem Jäger entführt wird. Ein Prinz, der in eine Kröte verwandelt wird, ein „Schweinebanker“ und der böse Wolf, der mit dem Bus fährt, sind weitere schräge Charaktere im Film. Aus Sandra Brandstätters Feder stammen Rotkäppchen als Kind, die Großmutter und der König.