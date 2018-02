Fern ab des Großstadtdschungels

In seiner aktuellen Foto-Ausstellung im Schloss Arenberg konfrontiert er uns nämlich mit einer nahezu unendlichen Weite, die weder Berge noch irgendwelche Zäune oder Häuserfronten aufweist, und uns, einer von Informations- und Bilderflut getriebenen Gesellschaft, zunächst irritiert, gleichzeitig aber auch fasziniert. „Auch mir ist es, als ich das erste Mal nach Tuwa, ein Land im Süden Russlands an der nordwestlichen Grenze der Mongolei, reiste so ergangen. In weiten Teilen des Landes kein Handy-, geschweige denn Internetempfang, statt einem gemütlichen Bett, nächtigte ich in einem Zelt, und fließend Wasser kam nicht aus der Leitung, sondern vom naheliegenden Fluss – oh Gott, wo bin ich hier bloß gelandet! Aber schon nach kurzer Zeit hab ich begriffen, dass dieses ,Nichts’ durchaus befreiend ist, und es für die Einheimischen ein Privileg ist, nur mit der Natur zu leben“, so Kirchberger, und demnach genauso versuchte sich lediglich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er fing diese scheinbar endlose Weite mit der Leica Monochrom ein, und unterstreicht in den Schwarz/Weiß-Aufnahmen genau die wilde, unberührte Schönheit dieser mystisch anmutenden Umgebung.