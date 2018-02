NASA veröffentlicht die letzten „Cassini“-Fotos

Knapp 20 Jahre nach ihrem Start ist die Raumsonde "Cassini" am 15. September 2017 kontrolliert in den Saturn gestürzt. Einen Tag zuvor richteten NASA-Experten die Weitwinkelkamera des Weltraumgefährtes ein letztes Mal auf den Ringplaneten und fotografierten auch jene Stelle, an der die Sonde nur Stunden später in die Saturn-Atmosphäre eintrat und in dieser verglühte.