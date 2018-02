Öffi-Chaos in London: Kärntner sitzen fest!

Tausende strandeten im Vorort

Tausende strandeten in dem Vorort, weil an der Bahn dringende Arbeiten durchgeführt werden mussten. „Busse sollten uns zum Flughafen bringen. Wir brauchten bereits eine Stunde aus dem Bahnhof raus“, so Fleiss: „Da nach zwei Stunden nichts weiter und es meiner Freundin nicht gut ging, wandten wir uns an einen Polizisten, der uns vorließ. Wir verpassten dennoch den Flug und mussten in ein Hotel.“