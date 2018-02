In Graz droht der Verkehrsinfarkt

Das oft genannte Argument, es sei nicht genug Geld da, will man nicht gelten lassen. „Allein 2017 wurden in der Steiermark 300 Millionen Euro in den Straßenbau investiert – daran kann es also nicht scheitern“, sagt Kozina. Und Argus-Obfrau Heidi Schmitt fügt hinzu: „Wenn man etwas will, dann gibt es Wege, wenn man etwas nicht will, dann gibt es Gründe…“