Trump befürwortet Todesstrafe für Drogendealer

Trump: „Hätte mich Attentäter auch ohne Waffe gestellt“

Schon kurze Zeit nach seinen Äußerungen hinsichtlich der Exekution von Drogendealern sorgte Trump für den nächsten Eklat. Bezüglich des Massakers an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, bei dem 17 Menschen erschossen wurden, meinte der US-Präsident, dass er sich dem Attentäter nach eigener Schätzung unbewaffnet entgegengestellt hätte: "Ich glaube wirklich, dass ich da reingerannt wäre, auch wenn ich keine Waffe gehabt hätte", so Trump am Montag.