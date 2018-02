Die Antwoord, Broilers und Co. am Frequency

Ebenfalls beliebte Dauergäste sind die Chartsstürmer Bastille, während der holländische DJ-Superstar Hardwell bislang eher den bekannten Themenfestivals seine Aufwartung machte – nun aber neben Bands unterschiedlichster Genre-Couleur beim Frequency an den Turntables dreht. Für Liebhaber erdiger Gitarrenklänge hat das Band-Update aber auf viele Schmankerl zu bieten. Zum einen etwa die wiedererstarkten kanadischen Pop-Punk-Urgesteine Sum 41, die kultigen Alternative-Rocker The Kooks, die deutschen Hitparaden-Stürmer Broilers, The Vaccines, The Used, Walk Off The Earth, Papa Roach, Ofenbach oder Death From Above. Ebenfalls fix am Start: Afrojack, Feine Sahne Fischfilet, Beartooth, Tom Walker, Eskimo Callboy, Trettmann, Noname, Seafret, The Wanton Bishops, Findlay, SWMRS, Yonaka, The Crispies und Francobello.