Kältepol Lungau: Es bleibt weiterhin frostig

„Eisstoß“ – so passend nennen die ÖAMTC-Pannenhelfer die Wintertage, an denen bei ihnen extrem viel los ist: Am frühen Nachmittag waren sie schon zu 400 Einsätzen ausgerückt – drei Mal so oft wie an einem Durchschnittstag. Leere Batterien und Probleme mit ausgeflocktem Diesel waren die Hauptursachen.