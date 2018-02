Falscher Arzt sollte bei Operation assistieren

„Ja, er hat bei uns mit seinen Zeugnissen der Uni Graz als Famulant gearbeitet“, gesteht ein Primar des Linzer Spitals. So sollte der „Fast-Mediziner“ – er gab ja an, dass er sein Medizinstudium in Kürze abschließen werden – bei seiner Famulatur im Dezember des Vorjahres das Gefühl für die ärztlichen Tätigkeiten in einem Spital erlangen und seine Kenntnisse unter Beweis stellen.