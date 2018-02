Skoda Kodiaq: Großer Bär mit kleinen Freuden

Es ist nachvollziehbar, dass man ein Auto aus dem VW-Konzern haben will. Da weiß man, wie es sich anfühlt (nämlich gut), wie Schalter klacken (präzise) und wie sie sich bedienen lassen (leicht). Der Unterschied der Konzernmarken untereinander liegt im Wesentlichen in der Wertigkeit der Materialien, an der angebotenen Spitzenausstattung - und in Details. Genau die sind es, die Skoda immer etwas augenzwinkernd machen. Regenschirme in den Türen. Ein Eiskratzer im Tankdeckel. Ein kleiner Mistkübel mit Deckel. Steckdosen für USB, 12 Volt und 230 Volt hinten in der Mittelkonsole. Eine Kofferraumbeleuchtung, die sich als Taschenlampe herausnehmen lässt. Klar leuchtet heute schon jedes Smartphone taghell, aber will man das beim Räumen in der Hand halten und riskieren, dass man es fallen lässt?