„Bergbuddys“ auf vier Pfoten

Ein echter Berghund ist auch „Iluk“, der treue Begleiter des bekannten Bergführers Wolfi Schupfer. Egal, wo auf der Welt der Obervellacher Kunden in die Bergwelt führt, sein Alaskan Malamute ist immer mit dabei. „Wichtig ist, wenn man mit seinem Hund in den Bergen unterwegs ist, dass man sich sicher sein kann, dass der Hund zurück kommt, wenn er gerufen wird.Ich habe ,Iluk“ immer an der Leine, nur oberhalb der Baumgrenze darf er frei neben mir herlaufen.“ Aktuell bereiten sich Schupfer und „Iluk“ gerade auf Norwegen vor, wo sie mit Skitourengehern unterwegs sein werden.