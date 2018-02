Bub (5) lief aus Wohnung weg: Von S-Bahn getötet

Ein fünf Jahre alter Bub ist am Montag in Köln von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind war in der Früh aus der elterlichen Wohnung im Stadtteil Holweide davongelaufen. Der Vater hatte den Buben zuvor kurz alleingelassen, um dessen Schwester in die Kindertagesstätte zu bringen.