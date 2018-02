Damit das Herz der Kelag immer kräftig schlägt

Die „Berg Krone“ begleitete die Alpinisten zur höchst gelegenen Kelag-Anlage, zum Speicher Zirmsee unterhalb des Hocharn in exakt 2529,5 Metern Seehöhe. Die Wetterverhältnisse sind bescheiden: Es stürmt, schneit und das Thermometer zeigt minus 16 Grad am Berg. Doch Kaffee trinken und im Büro neben dem Kelag-Turbinenhaus in Außerfragant auf besseres Wetter warten, ist nicht drin. „Wir müssen rauf“, so Warmuth. Die Skier samt Lawinen-Airbags sind rasch im Geländewagen verstaut. Der Weg zum hochgelegenen Arbeitsplatz startet am Beginn des tiefwinterlichen Fleißtals bei Heiligenblut. Schritt für Schritt geht es durch den Schnee. Im Winter ist kaum erkennbar, was die Kelag seit 1963 in den Hohen Tauern geschaffen hat, um die Stromversorgung Kärntens zu garantieren. Denn das energiewirtschaftliche Herz der Kelag ist europaweit einzigartig. Hochgebirgsseen, wie der Zirmsee, wurden zu Speichern ausgebaut, die durch natürliche Zuflüsse und mit Wasser gefüllt werden, das aus tiefer liegenden Speichern hinauf gepumpt wird.