Verkehrsclubs geben Gas

So sieht es auch Wolfgang Kahr, steirischer Betriebsleiter beim ARBÖ: „Die Kälte bleibt uns bis Donnerstag erhalten, daher ist jetzt auch die Bereitschaft im Dienst. Wir haben am Montag gut 10-mal so viele Einsätze wie an einem normalen Wintertag gehabt. 90 Prozent davon haben die Batterie betroffen. Wir haben 35 Autos im Einsatz, sind für alles gerüstet.“