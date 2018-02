Olympia-Finalistin Wenth beendet ihre Karriere

Jennifer Wenth , die erfolgreichste Langstreckenläuferin der österreichischen Leichtathletik in den letzten Jahren, hat ihre Karriere beendet. "Nach zwei Jahren Kampf mit Verletzungen beende ich meine professionelle Laufbahn", bestätigte die 26-Jährige in einem Interview mit Olaf Brockmann. Ihre größten Erfolge waren die Finalteilnahmen über 5000 m bei der WM in Peking 2015 (15.) und bei Olympia in Rio 2016 (16.).