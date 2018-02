Mord an 78-Jähriger: Enkel jetzt Hauptverdächtiger

Nur zwei Tage nach der schrecklichen Familientragödie in der Südoststeiermark hat sich am Montag das nächste Drama im Verwandtenkreis abgespielt. Eine 78 Jahre alte Frau war tot in ihrem Bett in der steirischen Ortschaft Mantscha aufgefunden worden. Zunächst wurden sowohl ihr Ehemann als auch der Enkel von der Polizei festgenommen. Mittlerweile wurde der 75-Jährige enthaftet, der 22-Jährige befindet sich weiter in Polizeigewahrsam.