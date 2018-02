Der Winter geht aufs Kreuz

Draußen ist es nass, der Wind pfeift – also besser gleich zu Hause bleiben, denken sich viele Menschen mit Beschwerden am Bewegungsapparat: Der falsche Weg, der direkt in eine Schmerzkaskade führt, warnen Orthopäden, „Ein Hauptgrund für verstärkte Gelenkschmerzen im Winter ist, dass sich die Leute bei Kälte nicht entspannt bewegen. Die Durchblutung wird vermindert, der Druck auf die Gelenke erhöht sich“, so Orthodpäde Prim. Dr. Manfred Kuschnig, Medizinischer Direktor und Vorstand der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt. „Wer friert, zieht die Schultern zusammen und der Rücken wird leicht bucklig. Passiert das häufiger, reagieren die Muskeln.“ Einseitige Arbeitshaltung tut dann das Übrige.