Kims Olympia-Cheerleader dienen als Sex-Sklavinnen

Mit den anmutigen Bewegungen und ihrem Lächeln stehen sie in starkem Kontrast zu dem sonst so bedrohlich auftretenden nordkoreanischen Regime: Kim Jong Uns Cheerleader-Gruppe. Jetzt, da die Olympischen Winterspiele zu Ende sind, geht es für die Mädchen wieder zurück in die Diktatur. Was sie dort allerdings erwartet, beschreiben Insider als Hölle. Denn wie bekannt wurde, sollen die immer fröhlichen Mädchen aus Pyeongchang sexuell missbraucht werden.