Ein Sommerbaby für Straßer und Stipsits

Alles, was die beiden derzeit angreifen, funktioniert. Und ehrlich, bei so viel Eifer, Erfolg und damit einhergehender – nicht immer selbstverständlicher – Bodenhaftung, sei es ihn doppelt vergönnt. Das Künstler-Ehepaar Katharina Straßer und Thomas Stipsits wird also nochmals Eltern und schenkt seinem Erstgeborenen, dem dreijährigen Emil, ein Geschwisterchen.