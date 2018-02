Blaupausen für die „Smart Cities“ von morgen

Was haben Malmö in Schweden, Almada in Portugal und Judenburg in der Steiermark gemeinsam? Sie sind Prototypen des SURECITY-Projekts, das vom Austrian Institute of Technology (AIT) gemeinsam mit internationalen Partnern koordiniert und umgesetzt wird. Das Ziel lautet, mittels Simulationen den Energieverbrauch europäischer Städte mittel- und langfristig deutlich zu senken.