Ivona Dadic ist heiß auf eine WM-Medaille

Die Vorläufe über 60 m Hürden finden am Freitag um 19.05 Uhr (unserer Zeit) statt. Semifinale und Finale steigen am Samstag (19.05 und 21.55). Der Fünfkampf der Frauen beginnt am Freitag um 11 Uhr mit dem Hürdensprint und endet am selben Tag um 21.17 Uhr mit dem 800-m-Lauf. Der Siebenkampf beginnt am Freitag um 11 Uhr mit dem 60-m-Lauf und endet am Samstag um 20.50 mit dem 1000-m-Lauf.