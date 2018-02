AUA-Tochter Tyrolean streicht 80 Technikjobs

Probleme mit dem Technikstandort in Innsbruck gebe es bereits seit Längerem. "Wir wissen seit einigen Jahren, dass es so nicht weitergehen kann", sagte Henle. Die finale Entscheidung sei dann vergangene Woche gefallen. Der gewählte Termin der Bekanntgabe stehe aber in keinem Zusammenhang mit der Landtagswahl am Sonntag: "Wir planen Entscheidungen unabhängig von politischen Wahlen", so Kratky.