100 Euro für die schönste Liebeserklärung

Liebe kann so schön sein! Sogar so schön, dass man es der ganzen Welt mitteilen möchte. City4U hat vor wenigen Wochen einen Aufruf gestartet und vier Wochen lang die schönste Liebesgeschichte der Stadt gesucht. Zahlreiche Einsendungen erreichten die Redaktion. Das süßeste Schreiben kam jedoch von Doris an ihren Freund Dominik. Selbstverständlich wurden die 100 Euro Gewinn persönlich überbracht.