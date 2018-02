Doppler/Horst haben bereits Olympia 2020 im Visier

Die World-Tour-Saison der Beachvolleyballer nimmt diese Woche so richtig Fahrt auf. Mit dem 5*-Turnier in Fort Lauderdale steht das erste Saison-Major auf dem Programm, etliche österreichische Paare haben die Reise in die USA auf sich genommen. Allen voran stehen Clemens Doppler/Alexander Horst. Die Vize-Weltmeister von Wien haben sich zehn Tage lang vor Ort auf das Turnier vorbereitet – und haben auch sonst noch große Ziele!