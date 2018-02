Kein IOC-Preisgeld: Wie reich macht Olympia-Gold?

Philharmoniker vom ÖOC

Medaillen an sich spülen freilich - verhältnismäßig - wenig Geld in die Kassen der Sportler. Vom IOC gibt's traditionell gar keine Preisgelder, das ÖOC vergütet die Erfolge seiner Aushängeschilder mit Münzen-Sets. Für Goldmedaillen gab's in Pyeongchang eine Philharmoniker-Kollektion im Wert von 17.000 Euro, für Silber ein Set im Wert von 13.000 Euro und für Bronze eine versilberte Prämie im Wert von 11.000 Euro. Das eigentliche Geschäft aber kommt - idealerweise - über Umwege in die Gänge. Wie etwa im Falle von Julia Dujmovits. In Pyeongchang ging die Snowboarderin leer aus, vier Jahre zuvor aber hatte Olympia-Gold in Sotschi ihren Bekanntheitsgrad in ungekannte Sphären katapultiert. "Ich wusste, dass Olympia eine tragende Säule in meinem Sport ist", sagt Dujmovits, die mit Saisonende ihre Karriere beenden wird. Heißt? Zieldurchfahrt, der 1er leuchtet auf und schon trudeln die Millionenangebote ein? "Nein", meint Dujmovits-Manager Mike Holzer: "Aber Julia ist bei global agierenden Marken wie Under Amour oder Technogym untergekommen. Das ist für eine österreichische Snowboarderin schon eine große Sache." Und wäre ohne den Boost von Sotschi wohl kaum vorstellbar gewesen.