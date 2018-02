„Thrones of Britannia“: Die Kelten sind los!

In Segas und Creative Assemblys kommendem "Total War"-Ableger "Thrones of Britannia" schmiedet Flann Sinna, König des gälischen Königreichs Mide, ein gefährliches Bündnis mit den Wikingern. Ein gewagtes Glücksspiel, wie der neue Gameplay-Trailer zum am 19. April erscheinenden PC-Strategiespiel zeigt.