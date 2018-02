Nach Vorjahres-Patzer nun dreifache Kontrolle

Minutenlanges Chaos auf der Bühne, erst später klärte sich der Riesenpatzer auf. Beatty hielt den falschen Umschlag für "Actress in a Leading Role", also Hauptdarstellerin, in der Hand. Das war Emma Stone für "La La Land". Sie hatte kurz davor ihre Trophäe in Empfang genommen. Das Missgeschick passierte hinter der Bühne, wo Beatty und Dunaway schlicht den falschen Umschlag erhalten hatten. Die Verantwortlichen von PwC baten später zerknirscht um Entschuldigung: "Wir untersuchen derzeit, wie das passieren konnte, und bedauern zutiefst, dass das vorgefallen ist."