Matura 2017: Tiroler Schüler am schlechtesten!

In Tirol fielen beim Haupttermin der Matura im Vorjahr im bundesweiten Vergleich am meisten Schüler durch. Das zeigen die aktuellen Zahlen von Statistik Austria, die am Montag veröffentlicht wurden. 16 von 100 angetretenen Schülern in Tirol schafften die Matura nicht auf Anhieb. Bundesweit waren es im Schnitt 14 Prozent.