Patrick Schwarzenegger vor großer Wien-Premiere

Patrick Schwarzenegger feiert am Dienstag in Wien seine cineastische Premiere in einem großen Kinofilm. In der Romanze "Midnight Sun" (zu Deutsch: Mitternachtssonne) liefert er sein Debüt als cooler Sportler, der sich in ein Mädchen (gespielt von Kollegin Bella Thorne) verliebt, das ihre Haut nicht dem Tageslicht aussetzen kann.