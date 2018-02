41 Punkte von Harden - 12. Rockets-Sieg en suite!

Dank Liga-Topscorer James Harden bleiben die Houston Rockets die Nummer eins in der NBA: "The Beard" verbuchte am Sonntagabend beim 119:114-Auswärtssieg über die Denver Nuggets 41 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists. Es war der bereits zwölfte Sieg en suite für die Rockets. Harden knackte in dieser Saison zum bereits neunten Mal die 40-Punkte-Marke.