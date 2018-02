Reese Witherspoon putzt Stern am Walk of Fame

In dem kurzen Clip, den Reese Witherspoon in ihrer Instagram-Story hochlud, sieht man die 41-Jährige, wie sie sich zu ihrem Stern am Walk of Fame herunterbeugt und mit einem Taschentuch darauf herumrubbeln beginnt. "So, jetzt siehst du gut aus, Mädchen", hört man die Oscarpreisträgerin zu der im Boden eingelassenen Auszeichnung sagen - und weiter: "Und lass nicht zu, dass die Leute einfach über dich drüber laufen."