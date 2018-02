70 Prozent der Königspinguin-Bestände bedroht

Immer wieder kritische Phasen für die Tiere

Für die Art ist das aber nichts Neues, wie ein Team um Trucchi, der seine Forschung noch in seiner Zeit an der Universität Wien durchgeführt hat und mittlerweile an der Universität Ferrara (Italien) arbeitet, zeigten. Sie haben mit Hilfe von Genomanalysen rekonstruiert, wie sich die Populationsgröße in den vergangenen 50.000 Jahren verändert hat. Frühere Klimaänderungen und damit einhergehende Verschiebungen von Meeresströmungen und der antarktischen Polarfront haben den Vögeln immer wieder kritische Phasen beschert, das letzte Mal vor rund 20.000 Jahren.