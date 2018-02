Chrissy Teigen hat Sorge vor Wochenbettdepression

Nach der Geburt von Tochter Luna (1) hatte Teigen nach eigenen Angaben an der Krankheit gelitten. Sie habe zunächst gedacht, die Probleme seien normal, sagte sie. "Du kriegst ein Kind, du bist traurig, du verlierst diese Endorphine und so ist das eben", beschrieb sie ihre ursprüngliche Einstellung. Nach einem Gespräch mit ihrem Arzt habe sie sich jedoch Hilfe gesucht, hatte Teigen in einem früheren Interview berichtet. Seitdem ermutigt sie auch andere Frauen, offen mit der Erkrankung umzugehen.