Das verraten unsere Daten über unsere Gesundheit

Wie die "New York Times" berichtet, ist CareMore Health damit nicht alleine. Immer mehr Unternehmen durchleuchten unsere digitalen Daten, um in diesen Anzeichen für mögliche Gesundheitsstörungen und Krankheiten zu finden. "Wenn eine kontaktfreudige Person plötzlich aufhört, Freunden zu texten, könnte das zum Beispiel bedeuten, dass sie depressiv geworden ist", sagt Doktor Steve Steinhubl, Direktor für digitale Medizin am Scripps Translational Science Institute in San Diego. Oder "es könnte bedeuten, dass jemand gerade einen Campingausflug macht und sein normales Verhalten geändert hat." Auch wenn die Frage der Effizienz aktuell noch ungeklärt ist: Die Technologie hätte jedenfalls das Zeug zum "Wundermittel", so Steinhubl.