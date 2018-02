Firmenchef entließ Burschen vor Präsenzdienst

Die Kündigung hatte den jungen Mann aus heiterem Himmel getroffen. Er hatte soeben die Lehre abgeschlossen und die Einberufung zum Heer erhalten. „Aus diesen beiden Gründen stand der Betroffene unter besonderem Kündigungsschutz“, erklären Juristen der Arbeiterkammer, an die sich der 19-Jährige in seiner Not gewandt hatte. Bis sechs Monate nach Ende der Lehre sowie einen Monat nach Ableistung des Präsenzdienstes seien Arbeitnehmer gesetzlich vor Kündigungen geschützt, so die Fachleute.