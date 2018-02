Dutzende Verletzte bei Verkehrsunfall in Kanada

Im Westen von Kanada sind am Sonntagabend bei einem schweren Verkehrsunfall Berichten zufolge mindestens 29 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. In die Karambolage seien zwei Reisebusse und zwei Sattelschlepper sowie Autos verwickelt gewesen, meldete der Sender CTV News in Vancouver unter Berufung auf Rettungskräfte. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.