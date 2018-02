Die Tops und Flops der Parteien bei dieser Wahl

Impuls erhielt in 48 Gemeinden keine Stimme

Für die Liste Fritz gab es das beste Ergebnis in Pfons mit 10,15% und auch in Kartitsch (9,9%). In Gramais, Hinterhornbach, Namlos und Pfafflar bekam die Liste Fritz null Stimmen. Die ebenfalls in den Landtag eingezogenen Neos fuhren ihre besten Ergebnisse in Mils bei Imst (25,15%) und Bichlbach (13,08% ein). Auch die Pinken bekamen in Gramais und Hinterhornbach sowie in Jungholz und Spiss keine Stimme. Für Impuls sah es am besten in Innervillgraten (12,03%) und Lermoos (10,31%), den Heimatorten der Spitzenkandidaten Josef Schett und Maria Zwölfer. In 48 Gemeinden erhielt Impuls keine einzige Stimme. Das beste Ergebnis für die "Family"-Partei von Andrea Krumschnabel gab es ebenfalls in deren Heimatgemeinde. In Kufstein erreichte sie 5,77%. In 17 Gemeinden erhielt "Family" keine Zustimmung.