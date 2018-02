Niederlage für Andreas Gabalier vor Höchstgericht

Weg bis zum Höchstgericht

Der erste Rückschlag kam im September 2017. Da wies das Wiener Handelsgericht die Zivilklage des Sängers ab. Das Gericht argumentierte sinngemäß, dass sich Gabalier die öffentlichen Aussagen des Konzerthaus-Chefs gefallen lassen muss, da auch er, Gabalier, am öffentlichen Diskurs teilnehme. Gabalier legte umgehend Rechtsmittel ein, der Fall landete in zweiter Instanz beim Oberlandesgericht in Wien. Doch auch dort entschied man, dass Naskes Aussagen unter die Meinungsfreiheit fallen. Die Klage wurde erneut abgewiesen.