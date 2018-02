Drohnen ließen Handtaschen über Laufsteg fliegen

Da staunten die Zuschauer bei der Fashion Week in Mailand nicht schlecht, als an diesem Wochenende zur Eröffnung der Show von Dolce & Gabbana nicht Models über den Laufsteg stolzierten, sondern plötzlich eine Schar an Drohnen aus den Pforten geflogen kamen. Die kleinen Fluggeräte sollten nämlich die neue Handtaschen-Kollektion des italienischen Designer-Duos präsentieren. Begleitet wurde die Vorführung von Kirchenglocken und Chören.