Montagsspiel-Protest! 15.000 BVB-Fans streiken

"Fußball-Paradies" Deutschland?

Es ist eine Gratwanderung: Auf der einen Seite die anti-kommerziell ausgerichteten Fans, auf der anderen Seite der Monetarisierungszwang der Liga. In einer ARD-Reportage über das Phänomen Ultras nimmt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert den Vorwürfen, mit denen er aus der Fan-Szene immer wieder konfrontiert wird: zu viel Kommerz, zu wenig Fankultur. "Tatsächlich", entgegnet Seifert darin, "sind wir unter den Top-Ligen Europas jene mit den wenigsten Anstoßzeiten. In Spanien gibt es derer gleich zehn für zehn Spiele." Viele würden in Deutschland gar ein Fußball-Paradies sehen, meint Seifert: "Bier, Bratwurst in den Stadien, moderate Eintrittspreise - viele Vertreter aus dem Ausland verstehen gar nicht, worüber wir hier überhaupt diskutieren."