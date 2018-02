Heftiger Schneefall in Rom, Schulen geschlossen

In der italienischen Hauptstadt Rom hat es in der Nacht auf Montag heftig geschneit, sodass sich die Ewige Stadt am frühen Montag in weiß zeigte. Römer posteten Fotos der angezuckerten Monumente. Bürgermeisterin Virginia Raggi setzte ein Team zur Koordinierung der Schneeräumung ein, berichteten italienische Medien. Schulen, Kindergärten und viele Büros bleiben am Montag geschlossen.