Dreierpack! Griezmann großer Atletico-Held

Atletico Madrid hat den bereits großen Abstand zum FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft nicht weiter anwachsen lassen. Die Hauptstädter gewannen am Sonntag das Spitzenspiel beim Champions-League-Achtelfinalisten FC Sevilla klar mit 5:2, es war bereits der fünfte Sieg in Folge. Mit drei Treffern war der Franzose Antoine Griezmann der herausragende Akteur des Abends.