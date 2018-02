Österreichs Basketballer verpassen Mega-Sensation

War das knapp! Österreichs Basketball-Herren sind am Sonntagabend zum Auftakt der Rückrunde in der Qualifikation zur WM 2019 (Gruppe G) gegen Serbien haarscharf an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Sie unterlagen dem Vize-Welt- und -Europameister sowie Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro im Multiversum Schwechat hauchdünn 81:82 (43:41). Rasid Mahalbasic (22) war erfolgreichster Scorer der Gastgeber. Österreich hatte genügend Chancen auf dei Sensation.