Ex-Red-Bull-Coach Oscar nach Randalen im Spital!

Blendgranaten! Tränengas! Die Gewalt im griechischen Fußball eskaliert immer mehr. Das Spitzenspiel der griechischen Fußball-Liga zwischen PAOK Saloniki und Olympiakos Piräus ist am Sonntagabend abgesagt worden, weil Gäste-Trainer Oscar Garcia kurz vor Spielbeginn von einem Gegenstand am Kopf getroffen wurde. Dies berichtete der griechische Rundfunk. Die Schiedsrichter blieben fast zwei Stunden nach dem geplanten Anpfiff noch in ihren Kabinen. Der ehemalige Salzburg-Trainer musste ins Krankenhaus, wo er auch die Nacht verbringen musste.