40 Prozent blieben der Tiroler Landtagswahl fern

Am fleißigsten wählen gingen die Bewohner folgender Orte: Hinterhornbach (82,61%), St. Sigmund im Sellrain (80,88%), Zöblen (80,47%), Schmirn (77,64%) und Forchach (77,37%). Am wenigsten Interesse an der Landtagswahl gab es in Spiss (48,96%), Virgen (49,05%), Wörgl (49,17%) und St. Veit im Defereggen (49,44%). In diesen Gemeinden machte nicht einmal jeder Zweite vom Wahlrecht Gebrauch.