Ausgerechnet Köln fügt RB Leipzig böse Pleite zu!

Unglaublich! Der 1. FC Köln hat bei RB Leipzig einen überraschenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Tabellenletzte kam am Sonntagabend beim Vizemeister zu einem 2:1 (0:1) und verkürzte den Abstand zum Relegationsrang 16 auf sieben Zähler. Leipzig rutschte durch die dritte Pflichtspielniederlage in Folge aus den Champions-League-Rängen und ist jetzt Sechster. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl war schwer getroffen, er braucht dringend eine Trendwende.